Пилорама загорелась в Удмуртии 31 мая

Фото: МЧС Удмуртии

31 мая, в 13:30 в селе Грахово произошел крупный пожар – загорелось неэксплуатируемое здание пилорамы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

К приезду пожарных пламя уже полностью объяло пилораму и пристрой, также была угроза перехода огня на соседние постройки. Пожар быстро разгорался – этому способствовала ветреная погода. Но к счастью, возгорание удалось ликвидировать.

Общая площадь пожара составила 301 кв.м. По предварительным данным, здание загорелось из-за короткого замыкания проводов на линии электропередач.

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