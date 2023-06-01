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НовостиОбщество1 июня 2023 8:48

Вода в пруду Ижевска не прошла лабораторную проверку

Купаться на водоеме запрещено, а вот загорать рядом – можно
Софья Кель
Ижевский пляж остается открытым для посещения

Ижевский пляж остается открытым для посещения

Фото: Амир Закиров

Вода в Ижевском пруду не прошла проверку сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Качество воды не соответствует требования СанПиНа и поэтому купаться в таком водоеме нельзя. Поэтому на участке установили предупреждающие таблички, а на спасательной вышке разметили черный шар – знак «купаться запрещено». Каждые 10 дней на пляж будут выходить специалисты и брать пробу воды на наличие паразитов. Также на участок будут выходить административные инспекции с проверками на наличие купающихся. Нарушителей привлекут к административной ответственности, а также оштрафуют.

А вот песок все же прошел проверку специалистов. Поэтому пляж остается открытым для посещения.

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