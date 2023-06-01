38-летняя жительница Удмуртии напала на пенсионера с ножом со спины

Обвиняемую арестовали Фото: Амир Закиров

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью обвиняется 38-летняя ранее неоднократно судимая жительница Граховского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

16 мая 2023 года женщина освободилась из мест лишения свободы и уже 20 числа вновь нарушила закон. В этот день обвиняемая встретилась с 67-летним знакомым для совместного распития алкоголя. После этого между собутыльниками завязалась ссора, в ходе которой женщина подошла к потерпевшему со спины и вонзила в него нож. Удар пришелся в область грудной клетки.

«С места совершения преступления обвиняемая скрылась. Потерпевшего обнаружил и вызвал скорую помощь знакомый», – сообщается в правоохранительных органах.

Учитывая криминальное прошлое обвиняемой, суд заключил женщину под стражу на два месяца.

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