Врачи Ижевска спасли новорожденного мальчика с крайней степенью недоношенности

Фото: pinchuk_e

Новорожденного ребенка с крайней степенью недоношенности и незрелости выходили врачи РКБ №1. Об этом сообщает вице премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. При рождении мальчик весил всего 470 граммов.

«Это уникальный для региона случай. Таких крошечных детей удается спасти крайне редко. Согласно мировой статистике примерно 5% рожденных на таком сроке и с такой экстремально низкой массой тела выживают», – отметила Пинчук.

Малыш и его брат-двойняшка родились в начале апреля, когда их мать была на 27 неделе беременности. Второй ребенок весил в три раза больше своего брата и всего через пару недель был переведен из реанимации в профильное отделение новорожденных и недоношенных детей. А вот второй крохе повезло чуть меньше. За его жизнь боролась целая команда врачей и медсестер. С самого рождения мальчик находился на неинвазивной искусственной вентиляции легких с постепенным смягчением параметров.

Сейчас, практически месяц спустя, вес ребенка, наконец, превысил 1 кг! А ведь при рождении, как говорят врачи, он был размером с маленького котенка. Медики перевели малыша в отделение к маме и брату, там он продолжит находиться под наблюдением врачей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля

Вода в пруду Ижевска не прошла лабораторную проверку

Борщевик в Удмуртии: чем он опасен, как с ним бороться и почему он продолжает разрастаться