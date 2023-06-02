Один случай клещевого энцефалита и восемь случаев боррелиоза зафиксировали в Удмуртии

В этом году клещи в Удмуртии довольно активны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Удмуртии зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом в 2023 году. Об этом сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.

Заболевший – пенсионер из Алнашского района – не был привит. Его госпитализировали в среднетяжелом состоянии.

Боррелиоз выявлен у восьми жителей, четверо из которых ижевчане-огородники, а остальные – жители сельской местности (трое из Киясовского района и один – из Каракулинского). У троих заболевших заболевание протекало в среднетяжелой форме, пятеро перенесли боррелиоз легко, один человек попал в больницу.

Кроме того, ребенок из Ижевска заразился через укус клеща эрлихиозом, его лечили амбулаторно.

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