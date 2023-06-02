В части Ленинского района Ижевска нет электричества

На месте уже работают аварийные бригады Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска утром 2 июня пожаловались на массовое отключение электричества в Ленинском районе. Жители сообщают, что не работают светофоры.

«Ленинский район отрубило. Света нет», – пишут ижевчане в соцсетях. При этом в комментариях добавляют, что авария не коснулась Малиновой горы, Машиностроителя, района ж/д вокзала. А вот обитатели Строителя остались без света.

В пресс-службе «Удмуртэнерго» сообщили, что произошло нарушение на подстанции «Машзавод». Аварийная бригада уже восстановила подачу электричества местным жителям.

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