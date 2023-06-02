В Удмуртии увеличилось число ДТП с участием детей

За первые пять месяцев 2023 года в ДТП погибли три ребенка
Фото: Архив КП
С наступлением теплой погоды в Удмуртии значительно выросло число ДТП, в которых пострадали дети и подростки до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, с начала 2023 года произошло 66 ДТП с участием детей, трое из которых погибли и 69 получили травмы. При этом 31 ребенок пострадал в мае этого года.
«Летний отдых детей всегда приносит непростые вызовы. Наша общая задача, чтобы детский отдых не стал безнадзорностью. Поэтому прошу всех глав городов и районов республики обратить внимание на занятость детей», – сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов.
Детские врачи-травматологи отмечают, что чаще всего в ДТП дети получают сочетанные травмы – переломы, сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов.
«Период лечения и восстановления после таких повреждений может занять несколько месяцев и даже лет», – отметил главный внештатный детский травматолог Минздрава республики Владимир Егоров.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Один случай клещевого энцефалита и восемь случаев боррелиоза зафиксировали в Удмуртии
При томографии в головном мозге жителя Удмуртии обнаружилась пуля
Вода в пруду Ижевска не прошла лабораторную проверку