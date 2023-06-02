«Динополис» в Ижевске откроют к началу июля

Фото: Ксения Аксенова

Долгожданный ижевский «Динополис» откроется уже к началу июля. Об этом сообщил гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин во время прямой трансляции с «Комсомолкой».

Посетителей площадки ждут тираннозавр, птеродактиль, мегалозавр, диплодок и многие другие динозавры. Все 70 фигур поражают своей реалистичностью. И это не удивительно! Фигуры выполнены в полный рост и прошиты материалом, напоминающим кожу.

«Это большой проект, дорогой. И мы гордимся, что это будет лучшая площадка в стране такого формата», – сообщил Буторин.

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