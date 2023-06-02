Бывший замглавы администрации Кизнерского района обвиняется во взятке на 2,1 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Архив КП

В Кизнере по обвинению в коррупционных преступлениях обвиняют бывшего заместителя главы районной администрации и директора муниципального учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в период с 2013 по 2022 годы 35-летний и 41-летний обвиняемые неоднократно получали взятки от предпринимателя за покровительство по службе и продвижение его интересов при заключении договоров на поставку техники в образовательные учреждения Кизнерского района. Общая сумма полученных денег составила 2,147 млн рублей. Также, руководитель муниципального учреждения обвиняется в легализации 96 тысяч рублей в период с мая по июль 2022 года.

Сейчас на банковские счета обвиняемых наложили арест. Вину в совершенных преступлениях они признали в полном объеме.

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) направлено в суд.

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