31-летнего наркоторговца осудили в Ижевске

Мужчина полностью признал вину Фото: Архив КП

В Ижевске за попытку продажи наркотиков осудили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города.

В интернете мужчина познакомился с неустановленным сообщником и согласился стать частью преступной группы в качестве наркоторговца. Обвиняемый получил от куратора партию наркотиков, которую в будущем планировал продать на территории республики через закладки. Тем не менее ижевчанин так и не успел этого выполнить – его вовремя задержали полицейские. Правоохранительные органы изъяли у мужчины 1,62 гр. наркотиков.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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