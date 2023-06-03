Более 300 тысяч жителей Удмуртии имеют право на льготу при оплате жилищно-коммунальных услуг

Жители Удмуртии могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на них составляют 22% семейного бюджета и более Фото: Мария Бакланова

313,7 тысяч жителей Удмуртии могут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные приводит Удмуртстат.

С января по март 2023 года государство выплатило 1,1 млрд рублей в качестве мер поддержки. Фактически возмещено 97,9% этой суммы.

Среднемесячный размер выплат составил 1 158 рублей.

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