7 фото первой грозы в Ижевске

Гроза над Строителем Фото: Ильяс Бекмансуров

В ночь со 2 на 3 июня жителей Ижевска впечатлила гроза – первая в этом году. Фотографиями погодного явления горожане активно делятся в соцсетях. «Комсомолка» собрала для вас несколько ярких кадров.

Гроза прошла в этом году впервые. Фото: Полина Андрианова

Так выглядели молнии на улице Берша. Фото: Геннадий Васильев

Зарево в Устиновском районе. Фото: Геннадий Васильев

Увы, для кого-то гроза стала трагическим явлением. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Удмуртии, в СНТ «Майский» молния ударила в кровлю садового дома. Сгорело само жилье и пристрой, пострадала внутренняя отделка бани. Площадь пожара составила 54 кв. м.

Такими кадрами грозы делились горожане в соцсетях. Фото: /vk.com/iggs18

Кого-то напугали раскаты грома. Фото: /vk.com/iggs18

В режим повышенной готовности перешли энергетики. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». 156 бригад и 267 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды. Если вы заметите оборванные линии электропередач, не приближайтесь к ним. Об этом необходимо сообщить по номеру 8-800-220-0-220.

В эти выходные синоптики прогнозируют дожди. Фото: /vk.com/iggs18

Сегодня синоптики прогнозируют кратковременные дожди. О погоде на выходные «Комсомолка» писала здесь.

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