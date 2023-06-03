7 фото первой грозы в Ижевске

Гроза над Строителем
Фото: Ильяс Бекмансуров
В ночь со 2 на 3 июня жителей Ижевска впечатлила гроза – первая в этом году. Фотографиями погодного явления горожане активно делятся в соцсетях. «Комсомолка» собрала для вас несколько ярких кадров.
Гроза прошла в этом году впервые. Фото: Полина Андрианова
Так выглядели молнии на улице Берша. Фото: Геннадий Васильев
Зарево в Устиновском районе. Фото: Геннадий Васильев
Увы, для кого-то гроза стала трагическим явлением. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Удмуртии, в СНТ «Майский» молния ударила в кровлю садового дома. Сгорело само жилье и пристрой, пострадала внутренняя отделка бани. Площадь пожара составила 54 кв. м.
Такими кадрами грозы делились горожане в соцсетях. Фото: /vk.com/iggs18
Кого-то напугали раскаты грома. Фото: /vk.com/iggs18
В режим повышенной готовности перешли энергетики. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». 156 бригад и 267 единиц техники готовы к устранению последствий непогоды. Если вы заметите оборванные линии электропередач, не приближайтесь к ним. Об этом необходимо сообщить по номеру 8-800-220-0-220.
В эти выходные синоптики прогнозируют дожди. Фото: /vk.com/iggs18
Сегодня синоптики прогнозируют кратковременные дожди. О погоде на выходные «Комсомолка» писала здесь.
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