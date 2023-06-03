10 нарушений продажи алкоголя выявили в Удмуртии в день защиты детей

Продажа алкоголя 1 июня запрещена Фото: Архив КП

В Удмуртии в день защиты детей прошли рейды, чтобы проверить нарушения по продаже алкоголя. 1 июня отпускать покупателям спиртное запрещено. Об этом сообщил в своих соцсетях Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртии.

Всего по региону проверили 150 точек. 10 из них не соблюдали правила (шесть в Ижевске, по одной в Сарапуле, Воткинске, Игре и деревне Ляльшур).

«А большинство предпринимателей поддержали концепцию праздника, приняли во внимание наши рекомендации и добросовестно выполнили требования по запрету продажи алкоголя», – отметил министр.

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