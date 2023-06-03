Диетолог посоветовала не покупать овощи и фрукты у дороги

Овощи и фрукты могут впитывать вредные вещества, которые выделяют автомобили Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Овощи и фрукты нежелательно покупать, если ларек расположен у оживленной дороги. Об этом RT (18+) рассказала диетолог Ирина Бережная.

«Выхлопные газы имеют высочайшую токсичность, и даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, все равно имеют определенную концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией все впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», – рассказала диетолог.

Определить по внешнему виду, содержатся ли в овоще нитраты, невозможно. Для этого необходимо воспользоваться приборами. А глянцевый блеск обычно связан с использованием парафина – покрытия, которое нужно как раз для придания плодам привлекательного вида.

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