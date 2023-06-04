Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России» пройдет в Удмуртии 8 июня

Акция пройдет с 8 по 12 июня. Фото: Бардынов Асхат

Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России» (6+) пройдет в Удмуртии с 8 по 12 июня. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Для участия школьникам предстоит снять на видео яркий танец под песню «Моя Россия, моя страна» и разместить его в посте на странице участника (школы, коллектива, родителя или педагога) в ВКонтакте с хештегом #Россиякдш. Также в посте нужно указать регион, фамилию и имя ребенка или детей, название коллектива или учреждения – участника.

«Акция посвящена одному из главных государственных праздников в стране –символу национального единения. Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик, а победители получат именные сертификаты и подарки», – говорится в сообщении.

Результаты флешмоба и лучшие работы будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ» 3 июля.

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