Жителям Удмуртии рассказали почему важно вырабатывать у ребенка информационную избирательность

Стоит заняться развитием цифровой грамотности у ребенка Фото: Диля Ахмадишина

Любовь детей к гаджетам и виртуальному миру – бесспорна. Находясь в сети интернет, дети рискуют столкнуться с негативным контентом, который может повлиять на них. RT вместе с экспертом Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Марией Пешкововой поделился тем, как развить у ребенка цифровую грамотность и избирательность.

Эксперт отметила, что запреты и ограничение при пользовании интернетом не являются эффективной мерой для безопасности детей. По ее мнению, лучшим методом решения проблемы может быть только повышение уровня его цифровой грамотности.

«68% детей сталкиваются с угрозами в интернете несмотря на установленный родительский контроль. Из них минимум 48% страдают морально, физически или финансово. Соответственно, нужно повышать цифровую грамотность и вырабатывать у них информационную избирательность», — рассказала Пешкова.

Как сообщила эксперт, подобные уроки лучше всего проводить в так называемой «игровой форме» на примере познавательного контента, который соответствует возрасту ребенка.

«Очень важно, чтобы тема ребенку сама по себе была интересна. Например, подростки попадают в виртуальный мир в стиле киберпанк, переживают различные приключения и параллельно осваивают правила безопасного поведения в сети и получают инструменты для решения уже возникших проблем», — объяснила специалист.

Также очень важно доступным языком объяснить малышу, где найти качественный контент и как отличить плохую информацию от хорошей.

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