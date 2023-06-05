Строительство новой поликлиники началось в Сарапуле

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В Сарапуле началось строительство новой поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сейчас строители ведут подготовительные работы – выравнивают участок и вырубают деревья. Сдать объект планируют до конца 2024 года. На данный момент две поликлиники города находятся в приспособленных помещениях, в цоколе жилых домов.

«В новой поликлинике мы планируем создать современный диагностический центр. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут закуплен магнитно-резонансный и компьютерный томографы, аппараты УЗИ и другое диагностическое оборудование, которое необходимо жителям Сарапула», – рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

В новой поликлинике врачи Сарапула смогут ежедневно принимать до 500 пациентов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уголовное дело возбудили в Сарапуле по факту утопления 13-летнего подростка

В результате столкновения «Ларгуса» с деревом в Удмуртии погиб один человек

В связи с антитеррористическими учениями 6 июня в Ижевске ограничат движение транспорта