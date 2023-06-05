Строительство новой поликлиники началось в Сарапуле

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
В Сарапуле началось строительство новой поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сейчас строители ведут подготовительные работы – выравнивают участок и вырубают деревья. Сдать объект планируют до конца 2024 года. На данный момент две поликлиники города находятся в приспособленных помещениях, в цоколе жилых домов.
«В новой поликлинике мы планируем создать современный диагностический центр. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут закуплен магнитно-резонансный и компьютерный томографы, аппараты УЗИ и другое диагностическое оборудование, которое необходимо жителям Сарапула», – рассказала заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
В новой поликлинике врачи Сарапула смогут ежедневно принимать до 500 пациентов.
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