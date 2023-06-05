В Удмуртии за кражу 10 млн рублей осудили бывшего полицейского

В судебном заседании мужчина полностью признал вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Экс-сотрудника ОМОН МВД по Удмуртии осудили за кражу и вымогательство денег в составе банды. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

В 2017 году обвиняемый присоединился к преступной группе из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, которые занимались кражей имущества.

Так в 2020 году экс-полицейский вымогал у ижевчанина 7 млн рублей. А в 2022 напал на жителей Москвы и украл 10 млн рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил экс-полицейского к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.

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