В Удмуртии за кражу 10 млн рублей осудили бывшего полицейского

В судебном заседании мужчина полностью признал вину
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Экс-сотрудника ОМОН МВД по Удмуртии осудили за кражу и вымогательство денег в составе банды. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
В 2017 году обвиняемый присоединился к преступной группе из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, которые занимались кражей имущества.
Так в 2020 году экс-полицейский вымогал у ижевчанина 7 млн рублей. А в 2022 напал на жителей Москвы и украл 10 млн рублей.
В судебном заседании мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил экс-полицейского к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.
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