Скончался основатель компании «Марк-ИТТ» в Ижевске Александр Ермолаев

Фото: соцсети Александра Ермолаева

3 июня в возрасте 55 лет ушел из жизни один из создателей ижевского интернет-провайдера «Марк -ИТТ» Александр Ермолаев. По нашей информации причиной стала болезнь. Об этом «Комсомолке» сообщили его коллеги.

Коллеги вспоминают о нем как о добром и понимающем руководителе, который стремился идти в ногу со временем, несмотря ни на что.

«Заботливый муж и отец, надежный товарищ, бессменный директор по развитию, мудрый лидер, грамотный управленец, активный, деятельный и жизнелюбивый человек. Он внес огромный вклад в становление и рост компании и в развитие интернета в республике. Невосполнимая утрата для всех», - сообщили общественности.

6 июня в 14 часов в прощальном зале по адресу: улица Буммашевская, 7/3 состоится прощание с Александром Ермолаевым.

Прощание состоится во вторник, 6 июня, в прощальном зале на Буммашевской, 7/3. Начало – в 14:00.

Редакция «Комсомолки» приносит соболезнования родным и близким покойного.

СПРАВКА:

Александр Валерьевич Ермолаев родился 18 ноября 1967 года в Ижевске.

Учился в школе №30. После закончил Ижевский механический институт (ныне ИжГТУ).

С 1988 по 1991 год работал в УдГУ.

В 1991 году основал компанию «Марк-ИТТ» и занял в ней должность директора по развитию.

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