Движение по улице Стыценко в Ижевске сделают односторонним

Фото: скриншот Яндекс Карты

В период до 11 ноября 2023 года движение по улице имени И.С. Стыценко в Ижевске будет односторонним. Соответствующее постановление за подписью врио главы города Владимира Гуляева было опубликовано на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения вводят на участке от улицы Карла Маркса до проезжей части улицы Максима Горького. На участке установят дорожные знаки «Въезд запрещен», «Движение прямо» и «Дорога с односторонним движением». Также будет обновлена дорожная разметка. Ограничения вводят в качестве эксперимента для обеспечения безопасности движения на дорогах.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уголовное дело возбудили в Сарапуле по факту утопления 13-летнего подростка

В результате столкновения «Ларгуса» с деревом в Удмуртии погиб один человек

В связи с антитеррористическими учениями 6 июня в Ижевске ограничат движение транспорта