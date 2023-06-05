Жители 97 домов Ижевска останутся без горячей воды до 19 июня

Испытания пройдут с 6 по 19 июня Фото: Мария Бакланова

Гидравлические испытания труб в Ижевске идут полным ходом. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии, очередной этап проверок пройдет с 6 по 19 июня.

В этот период горячую воду отключат в следующих домах:

В.Сивкова 259а, 265а, 279

Проезд Дерябина 3а

К.Маркса 259, 263, 265, 267, 269, 271, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 283а, 285, 287, 288а, 289, 291, 293, 300, 300а, 302, 377, 393, 395, 397, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427

Кирова 104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 111а, 111б, 112, 112а, 113, 114, 116, 132

М.Горького 73, 74а, 79, 84, 90, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 177а, 220, 222

Милиционная 4, 5, 110

Пушкинская 245а, 253, 253а, 253Б, 261, 261а, 265

Родниковая 56, 58, 62, 64

Широкий переулок 277.

Энергетики проверят трубопроводы на прочность повышенным давлением теплоносителя для выявления и устранения дефектов. Это необходимо для подготовки к следующему отопительному периоду. Жителям напоминают о возможных авариях при испытаниях (прорыв воды, образование провалов) и просят не заходить за ограждения, а также не парковаться рядом с теплотрассами и люками.

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