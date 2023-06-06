Офис «Удмуртэнерго» на ул. Советской в Ижевске реконструируют

Около офиса «Удмуртэнерго» в Ижевске появился забор. Фото: читатель «Комсомолки»

Читатели «Комсомолки» заметили, что на ул. Советской около офиса «Удмуртэнерго» появился забор.

«Ограда вдоль всего здания, скорее всего, потом примкнут к помещению по бокам. Отчасти перекрыт тротуар», – рассказал нам читатель.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго», ограду установили ради безопасности горожан на время работ по реконструкции здания. Для размещения Единого центра управления сетями будет увеличен верхний этаж, отреставрирован фасад.

Кстати, на фасаде здания расположено панно, которое представляет культурную ценность. Мозаика сохранится. То, как будет выглядеть здание после реконструкции, можно увидеть на фото проекта.

Будущий проект здания. Фото: пресс-служба филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»

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