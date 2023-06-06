Фонтан под перголой в Ижевске запустили с опозданием из-за технической неисправности

Фонтан запустили сразу после окончания ремонта Фото: Амир Закиров

В этом году фонтан под перголой включили позднее, чем светомузыкальный. Ижевчане заметили в нем воду лишь в начале июня, хотя его большой сухой брат заработал еще в конце апреля. Естественно, это вызвало вопросы.

В ответ на запрос «Комсомолки» директор МУП «СпДУ» Сергей Чернышев объяснил, что поздний запуск фонтана связан с техническими неполадками. При обследовании фонтана после зимней консервации выяснилось, что подающий воду из подземного резервуара трубопровод поврежден – специалисты выявили деформации и разрывы. Ремонт неполадок закончился 31 мая и сразу после этого фонтан запустили на радость горожанам.

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