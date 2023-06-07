В Удмуртии определились объекты, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Общественные пространства выбирали жители Удмуртии. Фото: Александр Бречалов

В Удмуртии подошло к концу голосование на выбор общественных пространств, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Результатами поделился глава региона Александр Бречалов.

Так, в 2024 году преобразятся 11 объектов по всей республике. В их число вошли:

– лесопарковая зона у ТРК «Столица» в Ижевске

– аллея у школы искусств «Глазовчанка» в Глазове

– пространство рядом с домом №87 по улице Азина в Сарапуле

– площадь перед администрацией поселка Игра

– детская зона отдыха в Парке Победы ы Малой Пурге

– детский парк в Можге

– Богатыревский парк в Воткинске

– общественное пространство в поселке Новый Воткинского района

– парк деревянных скульптур в Уве.

Также работы пройдут в селе Варакасино Завьяловского района и селе Большая Уча в Можгинском районе. Благоустройство участков начнется в 2024 году.

«В голосовании участвовали больше 106 тысяч человек – это рекорд. Спасибо за активную позицию», – отметил Бречалов.

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