В Удмуртии определились объекты, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Общественные пространства выбирали жители Удмуртии. Фото: Александр Бречалов
В Удмуртии подошло к концу голосование на выбор общественных пространств, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Результатами поделился глава региона Александр Бречалов.
Так, в 2024 году преобразятся 11 объектов по всей республике. В их число вошли:
– лесопарковая зона у ТРК «Столица» в Ижевске
– аллея у школы искусств «Глазовчанка» в Глазове
– пространство рядом с домом №87 по улице Азина в Сарапуле
– площадь перед администрацией поселка Игра
– детская зона отдыха в Парке Победы ы Малой Пурге
– детский парк в Можге
– Богатыревский парк в Воткинске
– общественное пространство в поселке Новый Воткинского района
– парк деревянных скульптур в Уве.
Также работы пройдут в селе Варакасино Завьяловского района и селе Большая Уча в Можгинском районе. Благоустройство участков начнется в 2024 году.
«В голосовании участвовали больше 106 тысяч человек – это рекорд. Спасибо за активную позицию», – отметил Бречалов.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Еще два жителя Ижевска обратились за помощью медиков после употребления алкоголя
Это не сидр: что же продавали под приличным названием в Ижевске
Подачу горячей воды приостановят в 97 домах Ижевска до 20 июня