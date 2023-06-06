Подачу горячей воды приостановят в 97 домах Ижевска до 20 июня

Жителей просят не заходить за ограждения рядом с раскопами Фото: Амир Закиров

7 июня в Ижевске начинается очередной этап гидравлических испытаний труб. Как сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии, на этот раз работы энергетиков пройдут в микрорайонах Буммаша.

Так, до 20 мая подачу горячей воды приостановят в домах по следующим адресам:

9-е Января 161, 163, 165, 167, 167а, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179а, 181, 181а, 183, 183а, 185, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 193а, 195, 195а, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 219, 221, 221а, 231, 231а, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 257а, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 269а, 271, 273

Воткинское шоссе 136б, 138, 142, 142а

Ворошилова 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 68, 70, 72

Дзержинского 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 95а, 99, 101, 103

Халтурина 150.

Проверки труб необходимы для обнаружения прорывов на теплотрассах. Жителей просят соблюдать меры безопасности. Напомним, первый этап проверок начался еще 24 апреля, сразу после завершения отопительного сезона.

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