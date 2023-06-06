Еще два жителя Ижевска обратились за помощью медиков после употребления алкоголя

В крови обратившихся метанол не обнаружили Фото: Мария Бакланова

За медпомощью врачей Удмуртии обратились еще два местных жителя. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

Оба человека накануне употребляли алкогольные напитки, но не сидр. К счастью, подозрения обратившихся не оправдались. По результатам анализов в крови ижевчан метанол не обнаружился.

«Тем не менее, оба оставлены в больнице под наблюдением, их состояние оценивается как стабильное», – отметила Петренко.

Напомним, на данный момент в Удмуртии от смертельного «сидра» пострадали два человека. К сожалению, один из них скончался. Отметим, что оба отравившихся накануне употребляли напиток «Мистер сидр», который на деле оказался не сидром, а опасным алкогольным коктейлем.

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