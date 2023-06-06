Это не сидр: что же продавали под приличным названием в Ижевске

Проводится расследование. Фото: пресс-служба МВД

В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров опасного суррогата. От сидра, заверили эксперты, у него только название. На самом деле – это не что иное, как алкогольный коктейль.

Сидр – один из самых популярных в России напитков, который изготавливается из натурального или концентрированного сока с добавлением дрожжей либо без них. Процесс достаточно сложный и может длиться более года.

Напиток, которым отравились жители 6 регионов России – Ижевска, Ульяновска, Самары, Пензы, Нижнего Новгорода, Чувашии, – имеет совершенно другой состав. В частности, при его производстве использовались вкусоароматическая основа, вода и спирт, который в данном трагическом случае оказался техническим. Безусловно это более быстрый, дешевый и опасный вариант изготовления спиртного напитка.

«Это настоящее преступление! В погоне за наживой они производили алкогольный напиток низкого качества – суррогат, что запрещено законом. Добавлять спирт в напитки, предусматривающие натуральное брожение, запрещено во всем мире. Настоящий сидр никогда не вызовет отравление», – сообщил учредитель удмуртской сидрерии Try Wild (Трай Вилд) Евгений Богатырев.

Что же должно насторожить при покупке этого напитка? Во-первых, цена. Стоимость натурального сидра никак не может быть 50-60 рублей. Во-вторых, стоит покупать марки проверенных временем производителей.

После истории с отравлением спрос на сидр, как выяснили наши журналисты, уже падает. Горожане по понятным причинам бояться покупать напиток, даже если это настоящий и качественный сидр.

«Мне искренне жаль настоящих сидроделов, потому что теперь им придется доказывать, что они делают настоящий продукт», – считает совладелец торговой компании «ДиК» и ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов.

Отметим, что на данный момент известно о 88 пострадавших от суррогатного напитка. 30 человек погибло (в том числе и 20-летний житель Ижевска), 55 находятся в больнице.

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