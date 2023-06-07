На должность замминистра внутренних дел по Удмуртии назначен Александр Боев

Боев Александр Александрович. Фото: 18.мвд.рф

На должность заместителя министра внутренних дел по Удмуртии – начальника полиции назначен Александр Боев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Соответствующее распоряжение 26 мая 2023 года подписал министр внутренних дел России.

СПРАВКА:

Боев Александр Александрович родился в Ижевске в 1978 году. Окончил филиал Юридического института МВД России в Ижевске. Сразу после выпуска устроился на работу в полиции и в период с 1999 по 2013 годы занимал ряд должностей: от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника отдела полиции. С 2013 по 2016 годы выполнял обязанности замначальника оперативной службы УФС по контролю за оборотом наркотиков. С 2016 по 2019 годы работал заместителем начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по региону. Затем был назначен на должность начальника полиции в Ижевске, которую занимал в период с 2019 по 2020 годы. И с 2020 по 2023 годы работал заместителем начальника полиции по всей республике.

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