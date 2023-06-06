В Ижевске начался ремонт памятника оружейникам

Ремонт уже начался. Фото: @id486735681

Памятник Ижевским оружейникам расположенного у спуска к набережной пруда отремонтируют. Об этом сообщает глава Первомайского района столицы Удмуртии Наталья Сазонова.

Подрядчик уже вышел на объект. В рамках работ будут обновлены плиты, а также брусчатка рядом с памятником.

Фото: @id486735681

«Все работы будут закончены к Дню города», – заверила Сазонова.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала об истории оружейников Ижевска, зеленых кафтанах и других отличительных знаках.

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