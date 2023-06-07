Военнослужащего из Удмуртии посмертно представили к Ордену мужества

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В Можгинском районе к Ордену мужества посмертно представили бойца СВО Овчинникова Якова. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Васильев на своей странице ВКонтакте.

«Любовь к Родине привела его, уже 57-летнего мужчину, добровольцем в военкомат. Он не боялся смерти – на поле боя сражался честно, мужественно, достойно. В январе Якова Анатольевича не стало: выстрел украинского снайпера стал для него роковым», – отметил Васильев.

Награду военнослужащего 6 июня вручили супруге бойца Татьяне Николаевне. На церемонии присутствовали глава района и военный комиссар Тахир Кашафутдинов.

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