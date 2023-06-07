Чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями с дачи в Ижевске

Алина Загитова на огороде. Фото: @azagitova_official

6 июня олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в родной Ижевск и тут же поспешила поделиться этим событием с подписчиками. В соцсетях именитая фигуристка выложила фотографии с огорода родственников.

Загифаны привыкли видеть Алину в изящных костюмах для фигурного катания или же в более повседневных, но не менее привлекательных образах. На этот раз Загитова предстала перед фанатами в обычных спортивных штанах, футболке оверсайз и кроксах с лопатой наперевес.

Фото: @azagitova_official

Фото: @azagitova_official

«Гламур гламуром, а картошку окучивать надо!» – шутят подписчики.

«Вижу картошку на фото, на даче все по-другому, проще и понятнее. Хороший пример Алина показываешь – старшему поколению надо помогать. Классно, когда органична и в гламуре, и на тренировке, и с лопатой», – отметила Надежда в комментариях под фото.

Судя по снимкам, Загитова приехала в столицу Удмуртии не одна, а в компании любимой собаки Масару. Сейчас пушистый питомец вместе с Алиной наслаждается свежим воздухом и вкусной едой.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На должность замминистра внутренних дел по Удмуртии назначен Александр Боев

В Удмуртии определились объекты, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Подачу горячей воды приостановят в 97 домах Ижевска до 20 июня