Жительница Удмуртии протащила росгвардейца на двери автомобиля

Уголовное дело направлено в суд Фото: Амир Закиров

22-летнюю жительницу Можгинского района осудят по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Инцидент произошел 7 марта 2023 года в Ижевске. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала со стоянки автомобиль. По следам угонщицы отправились сотрудники Росгвардии – стражи порядка неоднократно требовали остановиться, но девушка продолжала гонять по улицам города. Для того, чтобы остановить нарушительницу, полицейским пришлось заблокировать авто. Но девушка вновь проигнорировала требования росгвардейцев и продолжила движение, протащив пострадавшего на двери автомобиля. В результате полицейский получил травмы.

Уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) направлено в суд.

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