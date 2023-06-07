Трех жителей Ижевска осудили за публичную демонстрацию нацистской символики

Каждого из осужденных оштрафовали на 1000 рублей Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за публичную демонстрацию нацистской символики к административной ответственности привлекли трех местных жителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

20 мая в 23:00 молодые люди в возрасте 19, 20 и 24 лет расклеили на фонарных столбах по улице М. Горького стикеры с нацистской символикой. Во время судебного заседания обвиняемые полностью признали вину и раскаялись. Суд признал их виновными по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и оштрафовал каждого из подсудимых на 1000 рублей.

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