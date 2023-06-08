Жителя Удмуртии отправили в колонию за повторную пьяную езду на автомобиле

Приговор вступил в законную силу Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Удмуртии по обвинению в повторной езде на автомобиле в пьяном виде осудили жителя Камбарского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В декабре 2022 года сотрудники полиции остановили машину, за рулем которой находился пьяный мужчина. При этом ранее он уже был судим по обвинению в аналогичном преступлении.

Суд первой инстанции приговорил лихача к одному году лишения свободы условно, а также лишил водительских прав на 4 года. Однако гособвинитель назвал наказание «чрезмерно мягким» и подал апелляцию.

Верховный суд региона согласился с доводами обвинения и ужесточил приговор. В результате мужчину отправили в колонию-поселение на один год. Приговор вступил в законную силу.

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