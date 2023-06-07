В больницу Ижевска поступил пациент с подозрением на отравление суррогатным алкоголем

Мужчина находится в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГКБ №6 Ижевска поступил 41-летний мужчина с признаками отравления суррогатным алкоголем. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

В крови пациента был обнаружен метанол. Сейчас мужчина находится под наблюдением специалистов токсикологического отделения больницы

«Состояние пациента оценивается как тяжелое, у него выявлено расстройство зрения», – сообщила Пинчук.

По предварительной информации, ранее мужчина пил из бутылки, которую ему предложил незнакомец. Напомним, ранее в Удмуртии от суррогатного алкоголя пострадали два местных жителя. К сожалению, один из отравившихся скончался.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На должность замминистра внутренних дел по Удмуртии назначен Александр Боев

В Удмуртии определились объекты, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Подачу горячей воды приостановят в 97 домах Ижевска до 20 июня