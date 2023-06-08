В Драмтеатре в Ижевске капитально реконструируют сцену

В Драмтеатре Удмуртии отремонтируют сцену. Фото: vk.com/rdt.udmurtii
В Русском драматическом театре Удмуртии будет капитально реконструирована сцена. Об этом сообщается в социальных сетях театра.
В планах масштабное обновление механики сцены. Будет установлено новое оборудование и программное обеспечение штанкетного и софитного хозяйства.
«Автоматизация процессов даст не только комфортную работу техническим цехам при проведении спектаклей, но и откроет возможность приглашать к себе на гастроли театральные коллективы с крупных сценических площадок страны», - подчеркнули в театре.
Например, недавно в театр приезжали представители Государственного академического театра имени Е. Вахтангова. Они оценили возможности сцены театра для показа своих спектаклей.
Отметим, на время ремонта актеры театра и сотрудники творческих цехов будут в отпуске.
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