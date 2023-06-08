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НовостиОбщество8 июня 2023 5:09

Двое водителей подрались у памятника Дерябину в Ижевске

Конфликт мужчин помешал движению транспорта
Софья Кель
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Ижевске двое мужчин подрались на проезжей части недалеко от памятника Дерябину. Видео с инцидентом поделились слушатели наших коллег с радио «Адам» (FM 104.5).

На записи видно, как мужчины агрессивно бьют друг друга руками. Конфликт водителей временно перегородил проезд – движение затруднено.

Остается лишь догадываться, что стало причиной ссоры ижевчан и чем она закончилась.

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