Экс-полицейского из Ижевска обвиняют в бандитизме и краже 10 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в бандитизме, краже, фальсификации доказательств и разбое осудят бывшего полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, осенью 2021 года экс-полицейский за деньги подделал доказательства по делу об административном правонарушении. В результате нарушителю удалось остаться безнаказанным.

Также в марте 2022 года обвиняемый в составе банды из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов обманом выманил в столицу Удмуртии 4 жителей Москвы. Пострадавшие были уверены, что отправляются в Ижевск для покупки автомобилей. В назначенное для встречи время обвиняемый с сообщниками напал на москвичей и украл 10 млн рублей. Как отмечают в ведомстве, во время разбоя злоумышленники использовали электрошокеры, огнестрельное оружие и телескопические дубинки.

Уголовное дело направлено в Верховный суд региона. Бывшего стража порядка обвиняют в совершении преступлений по части 5 статьи 33 части 1 статьи 303 УК РФ (пособничество в фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении), части 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм) и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный организованной группой, в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, данного сотрудника уволили в июне 2022 года «по отрицательным основаниям». Напомним, ранее другой участник банды – в прошлом сотрудник ОМОН – был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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