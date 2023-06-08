КХЛ взяла шефство над спортивным проектом из Удмуртии

Автор проекта Михаил Смагин. Фото: @a.brechalov

Житель Удмуртии Михаил Смагин стал одним из победителей всероссийского конкурса «Ты в игре». Партнер соревнования Континентальная хоккейная лига (КХЛ) взяла шефство над проектом ижевчанина «Всероссийский марафон дворового хоккея».

Отметим, что для участия в конкурсе было подано 4,6 тыс. заявок со всей страны, в том числе 174 из Удмуртии. Таким образом, регион стал третьим по количеству участников. На церемонии награждения также присутствовал глава республики Александр Бречалов.

«Низкий поклон всем, кто сегодня получил награды, и тем, кто не получил. Потому что вы зачастую делаете невероятно крутые вещи. И даже вопреки, а не благодаря. Именно мы с вами – все вместе – меняем нашу страну к лучшему», – заявил Александр Бречалов.

Участники конкурса на церемонии награждения

Проект Удмуртии заключается в популяризации трех видов дворового хоккея: хоккей с шайбой, хоккей на валенках и «настольник». В первое или второе воскресенье декабря в 12:00 жители нескольких регионов страны проведут турниры, которые будут транслироваться на общем стриме на Youtube. Таким образом будет создан непрерывный видеомарафон.

Отметим, что такое мероприятие уже проходило в 2021 году. Тогда в нем приняли участие более 3 тысяч человек из 30 регионов. Ожидается, что в 2023 году это число вырастет как минимум в два раза.

«Наш первый марафон показал, что в России много неравнодушных людей, готовых развивать любительский спорт. Коллеги в регионах уже ждут нового марафона и готовы вывести во дворы и на спортивные площадки своих друзей и близких. Проект масштабный, он охватывает все больше регионов, и мы не планируем останавливаться. Поэтому тот опыт, что мы можем перенять у КХЛ, будет очень полезен и поможет нам сделать инициативу еще интереснее для россиян всех возрастов», – отмечает автор проекта Михаил Смагин.

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