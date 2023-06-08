В Ижевске отменили оправдательный приговор отцу напавшего с ножом на врача подростка

Инцидент с нападением на врача произошел в ГКБ №3 в Ижевске Фото: Архив КП

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор 45-летнему жителю Ижевска по делу о покушении на убийство врача. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Напомним, шокирующий инцидент произошел 18 декабря 2021 года. Осужденный разозлился из-за качества оказываемой его 12-летнему сыну помощи в городской больнице. Мужчина сказал ребенку ударить медика, настаивая на том, что из-за возраста он не понесет никакой ответственности. Затем он сам ударил врача кулаком в лицо и заставил мальчика трижды ударить потерпевшего ножом в туловище. К счастью, жизнь медика удалось спасти специалистам ГБ №3. Напомним, ранее «Комсомолка» встретилась с медработниками и узнала все подробности происшествия.

При задержании осужденный продолжал вести себя агрессивно и ударил полицейского руками с надетыми на запястья наручниками.

В суде первой инстанции присяжные признали мужчину виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), но оправдали по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, совершенное родителем). В результате ижевчанина приговорили к 4,5 годам в исправительной колонии общего режима. Прокурор настоял на том, что приговор вынесен на основании противоречивого и неясного вердикта присяжных и подал апелляцию.

Судебная коллегия Верховного Суда республики, проверив законность и обоснованность приговора, оценив доводы представления и возражений на него, выслушав участников процесса, отменила приговор с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Драмтеатре в Ижевске капитально реконструируют сцену

Трех жителей Ижевска осудили за публичную демонстрацию нацистской символики

Жительница Удмуртии протащила росгвардейца на двери автомобиля