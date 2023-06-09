Дефекты на отремонтированных дорогах в Удмуртии устранят до 30 июня

Эксперты проверили 1000 участков дорог Фото: Мария Бакланова

Дорожная комиссия проверила все участки отремонтированных и гарантийных дорог. Всего вышло 1000 объектов и при этом каждый из них осмотрели трижды. По результатам проверки, в 70% случаев на дорогах региона образовались продольные и поперечные трещины.

«Это не считается браком. Это линейное расширение дорожного полотна. Но подрядная организация все равно выходит и проливает эти трещины битумной мастикой», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

По словам чиновника, главным недостатком гарантийных дорог в Ижевске стали просадки дождеприемных колодцев и решеток. Для решения этой проблемы власти собираются использовать плавающие люки. Опыт использования такой технологии в городе уже есть.

Все дефекты будут исправлены подрядчиком до 30 июня. Но в особых случаях этот срок могут продлить. Как например, на улице Азина в Воткинске, где в апреле 2023 года из-за подмыва дождеприемных лотков и ливневой канализации просел асфальт.

«Это не вина дорожных служб, асфальт был уложен без нарушений. Но раз такая ситуация произошла, туда вышла организация», – сообщил Горбачев.

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