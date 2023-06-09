Мосту через Большую Сарапулку в Удмуртии не досталось мостовых балок

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев рассказал, что в этом году в Удмуртии отремонтируют шесть мостов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А еще объяснил, почему в прошлом году не удалось отремонтировать мост через Большую Сарапулку.

«Проблема была в том, что в 2022 году впервые в России организована программа «Ремонт искусственных сооружений». И вся Россия обратилась на заводы, которые производят мостовые балки. И как раз по Сарапульскому мосту, график выхода балок с завода был в ноябре 2022, а у нас к этому сроку уже мост должен был стоять», – отметил Алексей Горбачев.

С подрядчиком в прошлом году расторгли договор. Теперь производством недостающих 11-ти балок занимается завод в Можге.

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