Славянское шоссе в Ижевске отремонтируют до конца августа

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске продолжится ремонт Славянского шоссе. По данным администрации города, уже выбрана подрядная организация. Ее стала дорожно-строительная компания «Лидер».

Будет обновлен асфальт на участке протяженностью 1,6 км - до Воткинского шоссе. На площади 19,2 тысяч кв м проведут ремонт асфальта картами, обустроят верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также будут укреплены обочины асфальтобетонной крошкой.

Ремонтные работы по плану завершатся до конца августа. Всего будет потрачено 28 млн рублей.

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