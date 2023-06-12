В Ижевске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Дерябина

Церемония возложения цветов к памятнику Дерябина. Фото: Алина Гужавина

Празднование Дня России и Дня города в столице Удмуртии традиционно началось с возложения цветов к бюсту основателя Ижевского оружейного завода Андрея Федоровича Дерябина.

«Мы говорим Россия, подразумеваем Удмуртия, мы говорим Удмуртия, подразумеваем Россия. И вот уже более двух сотен лет наш завод, наш город является не только кузницей оружия, но и оплотом нашей страны», – сказал на церемонии депутат Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин.

Также ижевчан поздравил с праздником Дмитрий Чистяков, и.о. заместителя главы Администрации Ижевска по социальной политике.

«У нашего города есть традиции, которые незыблемы, но самое главное – это то, что мы переживаем в своих средах, то, как мы ощущаем себя в этом городе. И здесь бесценно то, что каждый из нас стремится изменить этот город, сделать что-то такое, чтобы жителям было счастливее проживать в нем, чтобы город становился краше и интереснее», – сказал он.

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