Паравелогонщик из Удмуртии стал абсолютным чемпионом России по велоспорту

Фото: vk.com/a.brechalov

Абсолютным чемпионом России по велоспорту на шоссе стал паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов. Он одержал победу в своем классе на Первенстве России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которое в этом году проходило в Ижевске. Новость сообщил на своей официальной странице ВКонтакте Глава региона Александр Бречалов.

Кроме того, в копилке Удмуртии серебро и бронза чемпионата. Их завоевал один спортсмен – Арслан Гильмутдинов. Второе место он занял в индивидуальной гонке и третье – в групповой.

«Наши парни стали лучшими среди 64 велогонщиков из 18 регионов России!» – пишет Александр Бречалов.

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