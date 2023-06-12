Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о кадровой ситуации в регионе и поиске современных лайнеров для нового аэропорта

Глава Удмуртии ответил на вопросы ижевчан в прямом эфире Фото: Мария Бакланова

12 июня первым гостем праздничного эфира «Открытой студии» (12+) радио «Адам» (104.5 FM, +12) стал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он пообщался с ведущими на важные городские темы и ответил на вопросы волонтеров.

Одной из самых главных тем беседы был конкурс на должность главы Ижевска, который собираются объявить в столице Удмуртии. Александр Бречалов рассказал, каким должен быть новый мэр.

Также затронули тему строительства международного аэропорта в Ижевске. Как прокомментировал Глава республики, строительство нового, современного здания аэропорта позволит качественно обслуживать возросший за последние годы пассажиропоток. Старый аэропорт с этой задачей справляется уже с трудом. Тем не менее открыть международный аэропорт в этом году будет непросто.

«Запрос на чарты есть. До международных перевозок чуть больше времени нужно, чем 2023 год (именно тогда планируют завершить строительство здания – прим. Ред.). Хотя посмотрим! Мы боремся за то, чтобы найти современные лайнеры в лизинг, чтобы еще больше развивать компанию «Ижавиа», – рассказал Александр Бречалов в прямом эфире.

Кроме того Александр Бречалов прокомментировал кадровую ситуацию в Удмуртии. По его словам, нашей республике, которая является оборонным щитом России, требуется решить проблему с кадрами. В настоящее время предприятия Удмуртии нуждаются более чем 18 тысячах специалистов. Задача образовательных учреждений региона – подготовить эти кадры.

«Главное – это качественная кооперация между нашими ведущими предприятиями, вузами и СПО. У нас хорошие, крепкие вузы. Нужно чтобы они готовили хороших специалистов. 18 тысяч актуальных вакансий – это вызов. Мы конкурируем с другими регионами – теперь к нам на предприятия возят вахтами», – обозначил проблему Глава Удмуртии.

Также Александр Бречалов пообщался с молодыми волонтерами, которые пришли на эфир. Так, Дмитрий Русских и Полина Пашаева спросили, кого Глава региона считает своим настоящим наставником.

«Мне вообще повезло с наставниками. Сначала это были родители, а сейчас – уже мои дети. Им по 23 года. Они видят жизнь по-другому. Мы уже даже не спорим, я слушаю их, работаю на прием. И сам стараюсь меняться», – признался Александр Бречалов.

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