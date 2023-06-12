«Город должен быть на первом месте – 365 дней в году»: Александр Бречалов рассказал о том, каким должен быть мэр Ижевска

Глава Удмуртии поблагодарил Олега Бекмеметьева за открытость и новый уровень коммуникации с жителями Фото: Мария Бакланова

Конкурс на должность нового главы города уже объявлен в столице Удмуртии. О том, какие требования будут предъявлены к кандидатам, претендующим на пост градоначальника, 12 июня в прямом эфире «Открытой студии» (12+) радио «Адам» (104.5 FM, +12) рассказал Глава региона Александр Бречалов.

Одним из ключевых пунктов он назвал готовность решать проблемы города 365 дней в году.

«Да, будет конкурс. Будет серьезный отбор. Мы очень тщательно к этому относимся. Есть несколько кандидатов. Каждый из них представит свое видение развития столицы. Это точно должен быть неравнодушный, максимально вовлеченный человек. Это служение, это никак не работа. На первом месте должен быть город – круглосуточно, 365 дней в году. Мы надеемся, что новый градоначальник подхватит все то, что сделано», – подчеркнул Александр Бречалов.

Напомним, 26 мая Олег Бекмеметьев, занимавший пост Главы Ижевска 4,5 года, объявил, что снимает с себя полномочия. Исполняющим обязанностями мэра назначили Владимира Гуляева. Вместе с тем Александр Бречалов отметил, что за время работы Олега Бекмеметьев, произошло много позитивных изменений.

«Хочу поблагодарить Олега Николаевича. Он действительно взял непростое хозяйство. Много что сделали вместе для города. Одно из главных его достижений – он вывел на совершенно новый уровень коммуникации с жителями, его максимальная открытость. Он не боялся говорить с людьми, не боялся говорить о наболевшем, о проблемах», – заявил Глава Удмуртии.

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