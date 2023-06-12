В Ижевске появится 14-метровый мурал с портретом баскетболиста Андрея Кириленко

Художники будут работать около 40 часов. Фото: Алина Гужавина

В Ижевске скоро появится новый мурал. Сегодня, 12 июня, 14-метровый портрет баскетболиста Андрея Кириленко художники начали рисовать на одной из стен Дворца детского и юношеского творчества. Работает над гигантским рисунком тандем из Московской области – Саша ENS и Артем BENCH.

Как рассказали сами авторы изображения, о конкурсе, который проводится в Ижевске (стрит-арт фестиваль «Герои Удмуртии»), они узнали из интернета и решили тоже поучаствовать. Выбирали, кого рисовать, из трех знаменитых личностей: Михаила Калашникова, Галины Кулаковой и Андрея Кириленко. В итоге определиться помогло место, выбранное для мурала.

«Сначала был макет, рассчитываемый пятиэтажный фасад, но мало зданий, где можно согласовать нанесение такого рисунка. Нарисовали со стороны баскетбольной площадки, так как сам Кириленко открывал это место и он непосредственно имеет отношение к Ижевску», – рассказал Артем.

По примерным подсчетам работу художники полностью завершат за 40 часов, пока они работали около 15 часов.

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