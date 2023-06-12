Священник из Удмуртии Артемий Прозоров попросил на «Открытой студии» радио «Адам» помощи в строительстве храма

Настоятель рассказал, как движется возрождение храма святых равноапостольных Константина и Елены в селе Селты Фото: Мария Бакланова

35-летний священник из Удмуртии, победитель «Голоса Удмуртии-2022», посетил «Открытую студию» (12+) радио «Адам» (104.5 FM, +12), которая работает сегодня целый день на Центральной площади Ижевска.

Он рассказал, как движется возрождение храма святых равноапостольных Константина и Елены в селе Селты и попросил помощи.

«У храма уже есть стены, купола и крыша, двери и окна. Этим летом мы планируем доделать электричество, проводку – мы уже начали это делать, а также завести газ, отопление и начать отделочные работы», – рассказал настоятель.

Кстати, службы в храме, несмотря на стройку, идут. Специально для этого выделили небольшую комнатку и утеплили ее. Там и идут молебны.

«Помощь, конечно, нужна. Как финансовая, так и физическая. Потому что много такой работы, которую нужно делать руками, а нехватка рабочих рук есть», – подчеркнул Артемий Прозоров.

Перечислить пожертвования можно по специальному куар-коду на расчетный счет храма. Просто зайдите в мобильное приложение любого банка, отсканируйте код и перечислите деньги.

Перечислить пожертвования можно по специальному куар-коду на расчетный счет храма

Отметим, имена жертвователей и строителей храма упоминаются за каждым богослужением.

Кроме этого настоятель в эфире рассказал, как проходили съемки для программы Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+), – он недавно принял в ней участие.

Отметим, «Открытая студия» радио «Адам» продлится до 19:00. Каждый житель города может стать гостей студии и в прямом эфире поздравить друзей и близких с Днем города и Днем России.

В 20:00 на Центральной площади начнется концерт «Россия – это мы», в котором примут участие победители и участники проекта «Голос Ижевска» Артемий Прозоров, Алексей Осипов, Алексей Меринов, Владимир Волков, а также финалист проекта Х-Фактор Беларусь Анета Капба. На сцену выйдут «Бабушки из Бураново» и главный рэпер Удмуртии Богдан Анфиногенов.

Празднование Дня города в Ижевске завершится концертом Олега Газманова.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о кадровой ситуации в регионе и поиске современных лайнеров для нового аэропорта

«Город должен быть на первом месте – 365 дней в году»: Александр Бречалов рассказал о том, каким должен быть мэр Ижевска

День города и День России-2023 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция