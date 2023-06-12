Финалистка белорусского шоу «X Фактор» Анета Капба на «Открытой студии»: «Талант – это долгая, тяжелая, но крутая работа!»

Анета Капба стала гостей «Открытой студии» радио «Адам» Фото: Мария Бакланова

Певица и автор песен, финалист белорусской версии шоу талантов «X Фактор», лауреат множества российских и международных музыкальных конкурсов, а также наставник конкурса «Голос Удмуртии» Анета Капба стала гостей «Открытой студии» радио «Адам». В прямом эфире она рассказала, что выросла в музыкальной семье и начала петь профессионально в 4 года. Анета уверена, что только талант плюс работа могут дать лучший результат.

«У меня четкое мнение: да, талант – это прекрасно, но сам по себе он ничего не стоит без развития. Всем своим ученикам, всем, кто хочет заниматься вокалом, я говорю: «Ребята, это работа, долгая, тяжелая, ежедневная, но очень крутая работа», – заявила Анета Капба.

Сейчас Анета руководит летним городским лагерем Zskills! для детей в возрасте от 8 до 15 лет. К концу уже подходит 1 смена.

«Я горжусь тем, что у нас получилась такая наполненная и крутая программа. Разные творческие дисциплины, вокал, танцы, много крутых и интересных экскурсий. Но, конечно, главное – это радио: мы готовим ребят к созданию собственного радиоэфира. И, насколько я вижу, дети в восторге!» - рассказала Капба.

Следующая смена лагеря Zskills стартует уже 19 июня – записаться, получить скидку и узнать все подробности можно по тел. 945-026 или на сайте zskills.ru.

Напомним, увидеть воочию выступление Анеты Капбы можно уже сегодня, 12 июня. В 20:00 начнется концерт «Россия – это мы». Кроме Анеты выступят победители и участники проекта «Голос Ижевска», «Голос Удмуртии», «Бабушки из Бураново», рэпер Богдан Анфиногенов. Финалом празднования Дня города в Ижевске станет концерт российского певца Олега Газманова.

Zskills (Зэтскиллс) Государственная образовательная лицензия № 18−85−00185 от 28.02.2022 г.

6+

Реклама. АНО «Источник».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске появится 14-метровый мурал с портретом баскетболиста Андрея Кириленко

Священник из Удмуртии Артемий Прозоров попросил на «Открытой студии» радио «Адам» помощи в строительстве храма

День города и День России-2023 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция